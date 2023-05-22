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مؤسسة الليوان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع قياديات أردنيات

منذ 3 ساعات
مؤسسة الليوان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع قياديات أردنيات

وطنا اليوم:بحثت رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والفنون، الشيخة سلامة بنت طحنون آل نهيان، مع قياديات أردنيات يمثلن مختلف القطاعات تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في القطاعات ذات البعد الثقافي، وسبل تمكين المرأة من أداء دورها الفاعل.
وبحسب بيان للمؤسسة، ناقشت آل نهيان مع السيدات، الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة العربية التي تسجل إنجازات حقيقية وداعمة، سيما في قطاعات الاقتصاد والثقافة والسياحة.
وشددت على أهمية تفعيل وتطوير آليات التعاون القائمة خاصة في القطاعات التي لها علاقة بريادة المرأة، لتفعيل دورها واستثمار ما تتميز به من ممكنات، مشيدة بما وصلت إليه المرأة في الإمارات والأردن.
وأكدت مجموعة من السيدات الأردنيات أهمية تأسيس تعاون قائم على الاستفادة من التجارب والخبرات في تعزيز الأعمال وتطويرها.
وأعربن عن شكرهن على هذه الدعوة التي تعكس مدى عمق علاقات الأخوة التي تربط قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية البناء على هذا الاجتماع لتفعيل التواصل في شتى المجالات.


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