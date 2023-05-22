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وفاة طفلة وإصابة شقيقتيها غرقا بالمياه الساخنة في البحر الميت

منذ ساعتين
وفاة طفلة وإصابة شقيقتيها غرقا بالمياه الساخنة في البحر الميت

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب اثنين آخرين غرقا في المياه الساخنة في البحر الميت الاثنن وفق مصدر أمني.
وذكر المصدر أن الوفاة تعود لطفلة تبلغ من العمر (13) عاما إثر غرقها في المياه الساخنة كما أصيبت شقيقتيها غرقاً.
وبحسب المصدر، فإنه جرى إخلاء الجثة إلى مستشفى الشونة الجنوبية و نقل المصابات الى المستشفى فيما فتحت الأجهزة الامنية تحقيقاً بالحادثة


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