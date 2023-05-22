استئناف استيراد النفط العراقي إلى الأردن

وطنا اليوم:قال الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسن الحياري، الاثنين، إنه تم استئناف نقل النفط العراقي للأردن، بنفس الكميات والشروط السابقة.

ووقع الأردن والعراق، الخميس، مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل يوميا على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية واجور النقل.

وأضاف الحياري في تصريحات صحافية، أنه تم العمل على إعادة نقل النفط العراقي للأردن من خلال الصهاريج، بموجب مذكرة التفاهم المجددة بين الأردن والعراق، وبنفس الشروط المتفق عليها مسبقا، وهي قرابة 300 ألف برميل شهرياً.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، فإن الكميات المستوردة من العراق تشكل نحو 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام.

واستورد الأردن من العراق بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة العراقية لتجهيز النفط الخام منذ أيلول 2021 وحتى نهاية آذار الماضي، وبلغت كميات نفط قرابة الـ 4.5 ملايين برميل