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جرش: انخفاض عدد المنشآت المرخصة العام الحالي

منذ 5 ساعات
جرش: انخفاض عدد المنشآت المرخصة العام الحالي

وطنا اليوم:بلغ عدد المنشآت التجارية التي عملت على تجديد الرخص منذ بداية العام من غرفة تجارة جرش 1015 منشأة، وفق مدير غرفة تجارة جرش علي العتوم.
وقال العتوم، إن عدد ترخيص المنشآت التجارية والتي تجدد رخصها من الغرفة التجارية انخفض مقارنة في العام السابق حيث بلغ عدد المنشأة التجارية التي جددت رخصها في نفس الفترة نحو 1274 منشأة.
وأضاف العتوم، بأن 234 منشأة لم تجدد رخصها، مبينة أنه سيترتب عليها غرامة بمقدار 50% من قيمة التجديد.
وقدر العتوم عدد المحال التجارية داخل محافظة جرش قرابة 3 آلاف منشأة تجارية أغلبها لم تحصل على رخص ولا تنتمي للغرفة التجارية.
وعن الإجراءات القانونية المتبعة بحق التجار غير المرخصين، قال إن البلديات تقوم بجولات رقابية على المحال التجارية وتتدرج بالعقوبات حيث تبدأ بالتنبيه والإنذار وتصل لحد الإغلاق بحق غير الملتزمين


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