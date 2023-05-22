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إدارة السير: لا صحة للمعلومات حول مخالفة مرافق السائق على الهوية

22 مايو 2023
إدارة السير: لا صحة للمعلومات حول مخالفة مرافق السائق على الهوية

وطنا اليوم:أكد نائب مدير إدارة السير في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه لا صحة للمعلومات حول مخالفة مرافق السائق على الهوية في حال عدم ارتدائه لحزام الأمان، مبيناً بأن المخالفة ستحرر بحق سائق المركبة وداعيا إلى ضرورة استخدام حزام الآمان من قبل الركاب والذي يخفف من الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية أو الوقوف المفاجئ.
وأشار العقيد الخرابشة إلى بدء مديرية الأمن العام صباح اليوم الاثنين تشديد الرقابة على مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان من قبل سائقي المركبات ومرافقيهم لخطورة هذه الممارسة التي تعتبر بالأصل مخالفة لقانون السير استنادا إلى المادة 38 من ذات القانون.
ولفت، إلى أن مديرية الأمن العام تهدف من خلال إجراءاتها وخططها المرورية والتوعوية إلى توفير الأمن والسلامة للمواطنين على الطرقات والحفاظ على الأرواح ، داعيا الجميع إلى التعاون لترسيخ ثقافة مرورية أكثر أمنا لمستخدمي الطريق


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