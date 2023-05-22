وزيرة الاستثمار: الحكومة تؤمن بإمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة

وطنا اليوم:قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الحكومة تؤمن بإمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 95% من شركاتتنا الأردنية.

جاء ذلك بدء أعمال منتدى الاستثمار والأعمال الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

تحقيق التنمية الاقتصادية

وأضافت السقاف أن الأردن يولي أهمية بالغة للاستثمار، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال رؤية التحديث الاقتصادي والتركيز على الاستثمار وتعزيز بيئة وجذب الاستثمارات.

ودعت وزيرة الاستثمار رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من المزايا الاستثمارية الجاذبة والمحفوظة بموجب القانون، حيث أن المملكة وجهة رئيسية للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في المنطقة.

وبينت السقاف، أن الأردن يتطلع أن يشكل المنتدى انطلاقة جديدة للتشبيك مع رجال الاعمال الأردنيين.

بدورها، أعتبرت ممثلة منظمة business med، جيهان بوتيبه، أن المنتد يمثل فرصة كبيرة وفريدة للاستفادة والتشبيك بين رواد ورجال الاعمال.

وقال السفير الايطالي في الأردن لوسيانو بيزوتي، إن زيارة صندوق النقد للأردن تدل على أداء الاصلاحات الاقتصاد التي يقوم بها الأردن، حيث إن جلالة الملك عبدالله الثاني دائما يتحدث عن أهمية التعاون الاقليمي