بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الطاقة والمعادن تختتم دورة تدريبية في مجال الامن الاشعاعي

22 مايو 2023
الطاقة والمعادن تختتم دورة تدريبية في مجال الامن الاشعاعي

وطنا اليوم:اختتمت في مدينة العقبة الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الامن الاشعاعي التي نظمتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتنسيق مع مكتب الأمن الإشعاعي في وزارة الطاقة الامريكية، لمدة خمسة ايام.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة أن الدورة التدريبية جاءت بهدف تعزيز الوعي في مجال الأمن الاشعاعي وتطوير قدرات كوادر الهيئة وإيجاد مدربين مؤهلين لتوعية وتدريب شركاء الهيئة في مجال العمل الإشعاعي والنووي بشكل خاص، وفي كافة القطاعات التي تنظمها الهيئة بشكل عام، وبما يساهم في تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي على القطاع.

وركزت محاور الدورة على مسؤوليات ووظائف المدرب عند اجراء التدريب، والخصائص المشتركة للمتعلم البالغ، وتقنيات اساليب التعليم والعديد من المواضيع الاخرى المتعلقة بتدريب المدربين.
وشارك في الدورة عدد من موظفي الهيئة من المديريات المختصة.
ورحب المهندس السعايدة بالتعاون مع الجهات المتخصصة في القطاع سواء على المستوى الوطني او الإقليمي او الدولي لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات للكوادر العاملة في القطاع، مؤكدا حرص الهيئة على مشاركة كوادرها في الدورات التدريبية المتخصصة وتمكينهم من نقل المعرفة بما يخدم مصلحة القطاع.

من جانبهم، أشاد المدربون من وزارة الطاقة الأمريكية بتعاون الهيئة لعقد الدورة التدريبية وتفاعل المشاركين من كوادرها.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:43

تخفيضات وعروض لأكثر من 200 سلعة بالاستهلاكية المدنية

16:34

مهم حول مدد الإقامة المطلوبة من الطلبة الدارسين بالخارج

16:21

الانتهاء من تنفيذ جسر الشهيد بمسار الباص السريع

16:17

منظمة الصحة العالمية تحذر: الوباء القادم قد يحدث قريبا

16:04

الملك من مكافحة المخدرات: سنضرب بيد من حديد كل من يُهدد أمننا الوطني

15:59

فيلادلفيا تنظم اسبوع المسار الوظيفي الثامن عشر‎‎

15:54

سياسيين واعلاميين وإدارة محلية وقيادات نسائية إلى إرادة.. أسماء وصور

15:52

فنانون أردنيون وعرب يحيون حفلا غنائيا بمناسبة زفاف ولي العهد

15:27

مؤسسة الليوان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع قياديات أردنيات

15:25

تهديدات وضغوط على العراق تؤجل مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة

15:18

وفاة طفلة وإصابة شقيقتيها غرقا بالمياه الساخنة في البحر الميت

15:14

جامعة البترا تنظم محاضرة عن دور المركز الوطني للأمن والأزمات

وفيات

وفيات الاثنين 22-5-2023التربية تنعى الطالب عمار الغوانمةوفيات الأحد 21-5-2023شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهموفيات الجمعة 19-5-2023