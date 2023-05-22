الطاقة والمعادن تختتم دورة تدريبية في مجال الامن الاشعاعي

وطنا اليوم:اختتمت في مدينة العقبة الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الامن الاشعاعي التي نظمتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتنسيق مع مكتب الأمن الإشعاعي في وزارة الطاقة الامريكية، لمدة خمسة ايام.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة أن الدورة التدريبية جاءت بهدف تعزيز الوعي في مجال الأمن الاشعاعي وتطوير قدرات كوادر الهيئة وإيجاد مدربين مؤهلين لتوعية وتدريب شركاء الهيئة في مجال العمل الإشعاعي والنووي بشكل خاص، وفي كافة القطاعات التي تنظمها الهيئة بشكل عام، وبما يساهم في تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي على القطاع.

وركزت محاور الدورة على مسؤوليات ووظائف المدرب عند اجراء التدريب، والخصائص المشتركة للمتعلم البالغ، وتقنيات اساليب التعليم والعديد من المواضيع الاخرى المتعلقة بتدريب المدربين.

وشارك في الدورة عدد من موظفي الهيئة من المديريات المختصة.

ورحب المهندس السعايدة بالتعاون مع الجهات المتخصصة في القطاع سواء على المستوى الوطني او الإقليمي او الدولي لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات للكوادر العاملة في القطاع، مؤكدا حرص الهيئة على مشاركة كوادرها في الدورات التدريبية المتخصصة وتمكينهم من نقل المعرفة بما يخدم مصلحة القطاع.

من جانبهم، أشاد المدربون من وزارة الطاقة الأمريكية بتعاون الهيئة لعقد الدورة التدريبية وتفاعل المشاركين من كوادرها.