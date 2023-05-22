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الحكومة : إلغاء السقوف السعرية للدجاج نتيجة انخفاض الأسعار

منذ 4 ثواني
الحكومة : إلغاء السقوف السعرية للدجاج نتيجة انخفاض الأسعار

وطنا اليوم:نشرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، توضيحا حول قرار إلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج .
وقالت الوزارة في إدراج لها عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين، إن إلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج جاء نتيجة انخفاض واضح في أسعار الدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات .
وبينت الوزارة، أن القرار جاء بعد انخفاض أسعار الدجاج بشكل واضح وبأقل من السقوف السعرية التي كانت محددة، حيث يباع الدجاج الطازج حاليا بأقل من دينارين للكيلو غرام الواحد.
وأشارت إلى أن المباع من خلال النتافات بأقل من 165 قرشا للكيلو وفي بعض المناطق يبلغ بـ 130-135 قرشا، وبالتالي لم يعد أي داعٍ لبقاء القرار


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