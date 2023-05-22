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بنك ABC يعين السيد صائل الوعري رئيساً تنفيذياً للمجموعة

منذ ثانيتين
بنك ABC يعين السيد صائل الوعري رئيساً تنفيذياً للمجموعة

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة بنكABC بعد اجتماعه الذي عقد يوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 تعيين السيد/ صائل الوعري رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتبارا من تاريخه.
وقد قام السيد/ الوعري، الذي تم تعيينه رئيساً تنفيذياً بالوكالة للمجموعة في 1 أغسطس 2022، بتوظيف خبرته الواسعة في القطاع المصرفي لتسريع وتيرة أداء البنك ومواصلة المضي في رحله البنك الاستراتيجية للتحول الرقمي . شغل السيد/ الوعري منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لمدة ست سنوات تقريباً قبل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة. كما شغل العديد من المناصب العليا في بنك ABC في لندن والبحرين. يشغل السيد/ الوعري حالياً منصب رئيس مجلس إدارة بنك ABC الأردن، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات المالية (AFS)، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك ABC مصر.
وتعليقاً على تعيين السيد/ الوعري، قال السيد/ الصديق عمر الكبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC: “يسرنا أن نعلن عن تعيين السيد/ صائل الوعري كرئيس تنفيذي جديد للمجموعة. لقد ساهمت معرفة السيد/الوعري العميقة للبنك في استقراره خلال الفترة الانتقالية على مدى العام السابق. نحن في مجلس الإدارة نثق بأن السيد/ صائل الوعري هو الأنسب لقيادة البنك إلى الأمام، خاصة في المرحلة المقبلة التي يهدف فيها البنك إلى تسريع أدائه من أجل تعزيز النمو والعوائد للمساهمين. أظهر السيد/ الوعري خلال مسيرته المهنية في البنك التزام ثابت وقيادة حصيفة وتصميماً على بناء بنك ABC ليصبح بنك المستقبل.”
من جانبه، علق السيد/ الوعري قائلاً: ” إنني فخور جداً بهذا التكليف، وأود أن أشكر مجلس الإدارة على ثقتهم. لقد شهدت المجموعة تحولاً هائلاً خلال ال 40 عاماً التي قضيتها هنا، حيث انتقَلَت المؤسسة فيها من قوة إلى قوة. ان ثقافة البنك الغنية شجعتني خلال تجربتي المهنية الى البذل بما يتجاوز الآفاق المتوقعة. أنا أتطلع لمواصلة العمل مع فريق الإدارة في البنك ومجلس الإدارة لتحقيق أجندة التحول الطموحة للبنك وتعزيز موقعه الرائد في القطاع المصرفي ليكون قوة مالية رقمية في المنطقة.”


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