ثلاثة شهداء إثر عدوان للاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الاثنين، استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس، على إثر اقتحام الاحتلال المخيم، واندلاع اشتباكات مُسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

والشهداء الثلاثة، هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاماً).

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مخيم بلاطة فجر الاثنين، وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات، وقامت بتفجير ثلاثة منازل في المخيم، الأمر الذي ادى لاستشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل برصاص الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية العليا في مدينة نابلس، وبعد اكتشاف عملية الاقتحام اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وأشارت إلى أنَّ قوات الاحتلال أعاقت دخول الطواقم الطبية لمخيم بلاطة، وذلك لمنع نقل الإصابات جراء الاشتباكات المسلحة.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى – كتيبة نابلس، تصديها للاقتحام، وقالت في بيانٍ مقتضب: “بقوة الله الجبارة وبقوة مجاهدينا الأشاوس، تم استدراج قوة صهيونية خاصة إلى أحد المنازل داخل المخيم المفخخة وتفجير العبوة بقوة، وكان بداخل المنزل 10 جنود وإصابتهم إصابة مباشرة”.

وترتفع حصيلة الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري، إىى 156شهيدا، 36 منهم في قطاع غزة، وبينهم 26 طفلا. وفق إحصائية رسمية.

على صعيد آخر اقتحمت قوات الاحتلال فجر الإثنين مدينة جنين، الأمر الذي أدى إلى اندلاه مواجهات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال