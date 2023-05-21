السير تكشف حقيقة مخالفة أشخاص على الهوية

وطنا اليوم:كشفت إدارة السير المركزية، حقيقة ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مخالفة أشخاص، عن طريق هوية الأحوال المدنية، يجلسون على المقعد الجانبي للسائق ولا يرتدون حزام الأمان.

وأكدت إدارة السير في بيان أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص غير صحيح.

وأوضحت الإدارة أن المادة 38 من قانون السير الأردني رقم 49 لسنة 2008 وتعديلاته، والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة مقدارها خمسة عشر دينارا كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية “منها ما ورد في البند 22 والذي ينص على ” عدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية في المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات “

وأشارت الإدارة إلى أن مخالفة الشخص الذي يجلس بجانب السائق غير صحيحة، وإنما يتم تحريرها بحق سائق المركبة، أو استنادا الى أرقام لوحة المركبة، ولا تسجل تحت اسم الراكب المرافق للسائق بموجب هوية الأحوال المدنية.

وشددت على أن المخالفة تكون واحدة حتى لو كان كلا من السائق أو الراكب المرافق غير مرتديين لحزام الأمان.

وبحسب بيان إدارة السير، فإن هذا الإجراء يأتي بهدف حث المواطنين على ضرورة ارتداء حزام الأمان الذي أثبتت الدراسات أنه يسهم بشكل كبير في الحد من الإصابات وخطورتها في حال وقعت الحوادث