ارتفاع حصيلة وفيات حادث الضاغطة في وادي السير

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة وفيات حادث بيادر وادي السير النفجع، الذي وقع إثر تدهور وانقلاب ضاغطة نفايات قبل نحو أسبوع، إلى 4 وفيات، وفق ما أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أعلنوا عن وفاة شاب متأثرا بإصابته في نفس الحادث.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، صورة الشاب لؤي القيسي، الذي توفي الأحد، متأثرا بإصابته في الحادث الأليم.

ونعى عدد من النشطاء الشاب لؤي بأحز مشاعر الحزن على رحيل صديقهم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته.

وكانت كاميرا محل رصدت آثار حادث تدهور ضاغطة نفايات تابعة لأمانة عمان بمنطقة وادي السير، والذي أدى وفق المعلومات الأولية عن الحادث إلى وفاة شخصين وإصابة ستة، وفيما بعد أعلن وفاة ثالثة، قبل أن يرتفع العدد، الأحد إلى 4 وفيات