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مصدر عن حادث الحافلة المدرسية: رحلة عائلية لا طلابية

منذ ثانيتين
مصدر عن حادث الحافلة المدرسية: رحلة عائلية لا طلابية

وطنا اليوم:أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن الحافلة المدرسية التي تعرضت لحادث سير أمس السبت أدى لإصابة 40 شخصا كانت تقل عائلات في رحلة عائلية خاصة لا علاقة للمدرسة او وزارة التربية والتعليم بها.
وقال المصدر إن الحافلة تعود لسائقها وتعمل لحساب المدرسة، إلا أن سائقها يقوم بتأجيرها في العطل لنقل عائلات في رحلات خاصة.
ونفى المصدر أن تكون الرحلة لروضة او مدرسة او تقل طلابا، مؤكدا أن الحافلة كانت في رحلة عائلية.
وكان أصيب 40 شخصا بجروح ورضوض إثر تدهور حافلة وانقلابها في منطقة دابوق بالعاصمة عمّان


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