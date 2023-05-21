العرموطي يستجوب رئيس الوزراء دستورياَ

وطنا اليوم:حول النائب المحامي صالح العرموطي سؤاله السابق الى استجواب حول حقيقة وجود نية لعقد تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وبمشاركة كيان الاحتلال ودول عربية اخرى من بينها الأردن.

وتساءل العرموطي حول مشاركة الأردن مع طيران العدو الصهيوني في تدريبات و / أو مناورات تحت مسمى العلم الأزرق في فلسطين المحتلة أو في أي دول أخرى، ومتى تم ذلك، وماذا يعني العلم الازرق، وأن هذه المناورات و/ أو التدريبات قد تمت على انشاءات و مطارات شمال خليج العقبة كان الأردن قد تقدم بشكوى واعتراض على إنشائها في تلك المنطقة التي يحتلها العدو بإعتبار ذلك خرقا للسيادة الأردنية ويخالف قانون الطيران الدولي، وما ما الهدف من هذه المناورات أو التدريبات وما هي المهام الموكلة اليها، وما هي مصلحة الاردن من ذلك كله.

مطالبة العرموطي بتحويل سؤاله الى استجواب الى دولة رئيس الوزراء، جاءت استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتاليا نص الاستجواب :