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المومني: دمج التربية بالتعليم العالي في مراحله الاخيرة

منذ ساعتين
المومني: دمج التربية بالتعليم العالي في مراحله الاخيرة

وطنا اليوم:قال النائب الدكتور بلال المومني إن عملية دمج وزارتي التربية والتعليم بالتعليم العالي والبحث العلمي باتت في مراحلها الأخيرة، حيث تمّ الانتهاء من كافة الترتيبات، متسائلا عن سبب عدم إلغاء دمج الوزارتين رغم كلّ التغذية الراجعة بهذا الخصوص.
وأكد المومني عدم الحاجة لدمج الوزارتين، مجددا رفضه هذا القرار، حيث أن وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى شخصيات ادارية تربوية وليس قيادات أكاديمية علمية.
وأضاف المومني أننا بأمسّ الحاجة لوزارة التعليم العالي في ظلّ وجود (30) جامعة رسمية وخاصة، يضاف لها كليات المجتمع والكوادر الادارية لتنظيم العمل ومراقبة عمل الجامعات، مؤكدا أن مجلس التعليم العالي غير قادر على مراقبة عمل الجامعات وليس لديه الصلاحيات بذلك، محذّرا من “خسارة التعليم العالي الأردني سمعته”.
وختم المومني حديثه بالقول: “أعلم أن أحد المهام الأساسية المكلّف بها وزير التربية والتعليم عزمي محافظة السير باجراءات الدمج، والمهمة شارفت على الانتهاء، لكنّ الخاسر الأكبر في هذه العملية هو التعليم في الأردن”


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