تشديد الرقابة على مخالفة حزام الأمان في الأردن

وطنا اليوم:أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة ارتداء حزام الأمان لما يشكله من حماية وحفاظاً على أرواح مستخدمي المركبات.

وبين ضباط الإدارات المرورية في حديثهم لإذاعة الأمن العام على أن الإدارات المرورية وبالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، أطلقت ومنذ الأسبوع الماضي حملة توعية حول أهمية ارتداء حزام الأمان ودورة الفاعل بالمحافظة على السلامة.

وأكد ضباط الإدارات المرورية على أنه سيصار إلى تشديد الرقابة على المخالفين وخاصة بعد الحملة التوعوية التي شملت كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مصيفين بأنه سيتم مخالفة كل من لايتقيد بارتداء الحزام حفاظا على سلامة السائقين والركاب وللحد من الإصابات الخطرة والوفيات الناجمة عن حوادث السير.

وتشير الدراسات إلى أن حزام الأمان يوفر حماية للسائق والركاب ويحمي من الاصابات القاتلة في حوادث السير بنسبة قد تصل إلى 80%