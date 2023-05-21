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حادث سير مؤسف يودي بحياة الشاب أحمد الطراونة

منذ 5 ساعات
حادث سير مؤسف يودي بحياة الشاب أحمد الطراونة

وطنا اليوم:توفي الشاب أحمد محمد الطراونة إثر حادث سير مؤسف وقع على طريق جامعة مؤتة في محافظة الكرك جنوبي الأردن.
الحزن خيم على مواقع التواصل الاجتماعي على رحيل الشاب الطراونة، مستذكرين اخر منشور له على صفحته على “فيس بوك كتب فيه : ” وما نحن إلا جنازة مؤجلة، فاستقيمي أيتها النفس عسى ان يكون الرحيل قريباً .”
وسيشيع جثمانه الساعة العاشرة من صباح الأحد، في مقبرة بلدة أم حماط بمحافظة الكرك
وبحسب مصدر أمني، فأنه تم إخلاء الوفاة إلى قسم الطب الشرعي، والمباشرة بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.
يشار إلى أنه في 2022، سُجل في الأردن قرابة 170 ألف حادث نتج عنها 562 وفاة ونحو 17 ألف إصابة، بحسب بيانات مديرية الأمن العام، التي أحيت قبل أيام يوم المرور العالمي واسبوع المرور العربي.
وتؤكد مديرية الأمن العام أن جهودها التوعوية والرقابية أفضت إلى انخفاض الحوادث بنسبة 14% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 . و بشأن مسبباتها جاء على رأس القائمة بحسب إدارة السير “السرعة الزائدة”


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