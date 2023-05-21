الشوبكي يرجح انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الأردن بشكل ملموس

وطنا اليوم:رجح الخبير النفط والطاقة عامر الشوبكي، الأحد، أن تخفض الحكومة أسعار المشتقات النفطية خلال تسعيرة شهر أيار الحالي بشكل ملموس جراء انخفاضها عالميا.

وأضاف الشوبكي، أن أسعار خام برنت انخفضت عالميا ما يقارب دينارا لكل صفيحة أي ما يقارب 5 فلسات عن كل لتر 90 و95، مبينا أن الحكومة ستخفض الأسعار إجباريا نهاية الشهر الحالي.

وأوضح أن الانخفاض سببه مخاوف الركود الاقتصادي العالمي الكبيرة خلال الفترة السابقة، مؤكدا أنه يوجد عدة عوامل تتحدد أسعار النفط بالمستقبل القريب