بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الشوبكي يرجح انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الأردن بشكل ملموس

منذ 5 ساعات
الشوبكي يرجح انخفاض أسعار المشتقات النفطية في الأردن بشكل ملموس

وطنا اليوم:رجح الخبير النفط والطاقة عامر الشوبكي، الأحد، أن تخفض الحكومة أسعار المشتقات النفطية خلال تسعيرة شهر أيار الحالي بشكل ملموس جراء انخفاضها عالميا.
وأضاف الشوبكي، أن أسعار خام برنت انخفضت عالميا ما يقارب دينارا لكل صفيحة أي ما يقارب 5 فلسات عن كل لتر 90 و95، مبينا أن الحكومة ستخفض الأسعار إجباريا نهاية الشهر الحالي.
وأوضح أن الانخفاض سببه مخاوف الركود الاقتصادي العالمي الكبيرة خلال الفترة السابقة، مؤكدا أنه يوجد عدة عوامل تتحدد أسعار النفط بالمستقبل القريب


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:15

المعايطة: اطباء يمارسون التجميل دون شهادات والنقابة تغض الطرف

14:09

العرموطي يستجوب رئيس الوزراء دستورياَ

14:00

وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق

13:57

عبيدات: الحياة جميلة وعلينا أن نُخرِّج إنسانا قادرا على إظهار كل ما هو جميل

13:26

تواصل منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بمكرمة من حاكم الشارقة

12:59

المومني: دمج التربية بالتعليم العالي في مراحله الاخيرة

12:54

خارجية النواب تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

12:48

الاتصالات تحذر من إعلانات احتيالية على منصات التواصل

12:43

فتوى اليوم.. ما حكم بيع المنتجات منتهية الصلاحية؟

12:23

الحاج توفيق يدعو لتعاون أردني سعودي بمجالات التدريب المهني

12:15

الملف السوري في القمة العربية

12:14

هاشم بن عبد مناف (نموذج رجل الدولة الشامل)

وفيات

التربية تنعى الطالب عمار الغوانمةوفيات الأحد 21-5-2023شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهموفيات الجمعة 19-5-2023وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدة