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ضبط باص عمومي قطع الإشارة الحمراء 3 مرات خلال رحلة واحدة

منذ 5 ساعات
ضبط باص عمومي قطع الإشارة الحمراء 3 مرات خلال رحلة واحدة

وطنا اليوم:ضبطت كوادر المباحث المرورية لدى قسم سير محافظة الزرقاء صباح يوم أمس حافلة نقل ركاب عمومي قام سائقها بتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مكرر ٣ مرات خلال رحلة واحدة بالتزامن مع قيادته بطيش وإهمال.
وأثنى ضابط عمليات السير في حديثه لإذاعة الأمن العام على تصرف المواطن الذي قام بدوره الوطني بتمرير فيديو ارتكاب المخالفة الى رقم الواتس أب (0770999030) المخصص لشكاوي السير حيث قامت غرفة العمليات بتمرير الملحوظة إلى كوادرها بالميدان بعد التأكد من صحة المعلومات وتوقيتها الزمني.
وأضاف ضابط عمليات السير انه وبعد متابعة الملحوظة تم ضبط الحافلة وسائقها وتحويله للحاكم الإداري بعد حجز الحافلة داخل منطقة الحجز المخصصة بالإضافة لحجز رخصة الاقتناء والقيادة والتي سيتم حجزها لمدة ٦٠ يوم وإيقاف العمل بها بناء على نظام النقاط المرورية بعد أن تم تسجيل ١٨ نقطه بسجله المروري بعد أن كرر ارتكاب المخالفة نفسها ٣ مرات


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