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هذا مصير الاردني الذي ضبط في مطار بيروت وبحوزته 3.5 مليون دولار

منذ 5 ساعات
هذا مصير الاردني الذي ضبط في مطار بيروت وبحوزته 3.5 مليون دولار

 

وطنا اليوم – كشف مصدر قضائي لبناني، السبت، عن آخر تطورات قضية المواطن الأردني الذي تم توقيفه من قبل الجمارك اللبنانية بعد أن ضبط بحوزته 3.5 مليون دولار.

وأفاد المصدر القضائي، بأن المواطن الأردني، الذي تم توقيفه في مطار رفيق الحريري الدولي، إثر حيازته مبلغ مالي كبير يقدر بـ 3.5 مليون دولار، قد غادر الأراضي اللبنانية، بعدما كان ممنوعا من السفر.

وأضاف المصدر القضائي أن نتائج هئية التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لمعرفة مصادر الأموال، ما زالت قيد الإنتظار.

وكانت الجمارك اللبنانية قبل أيام اعتقلت شخصا يحمل الجنسية الأردنية أثناء مغادرته من بيروت إلى لندن على متن طائرة خاصة بعد أن ضبِطت في إحدى حقائبه مبلغاً يقدر بنحو 3 مليون دولار ونصف.

وأصدرت المحكمة في وقت سابق قرارا بمصادرة الأموال ومنع الشخص من السفر.

وكانت مصادر قانونية لبنانية أكدت في وقت سابق أن عملية التهريب دون إشعار السلطات العامة أو السلطات المعنية المختصة تعتبر مخالفة.

وأضافت أنه فُتح محضر، تحسبا من تهريبها التي قد تكون عملية تبييض للأموال أو تندرج تحت مظلة جرائم مرتبطة بهذه الأموال التي كان يجدر التصريح عنها.


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