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شركة البوتاس العربية تباشر بتنفيذ أحد مشاريعها التوسعية من خلال شركة ميغا(MEIL) الهندية

20 مايو 2023
شركة البوتاس العربية تباشر بتنفيذ أحد مشاريعها التوسعية من خلال شركة ميغا(MEIL) الهندية

وطنا اليوم-بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وقع الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، وشركة ميغا للهندسة والبنى التحتية المحدودة (MEIL) الهندية اتفاقية تُعنى بتنفيذ أحد المشاريع التوسعية الخاصة بشركة البوتاس العربية.

ويعد هذا المشروع من ضمن حزمة من المشاريع التوسعية التي ستنفذها شركة البوتاس العربية على مدار السنوات الخمس المقبلة لزيادة طاقتها الإنتاجية من مادة البوتاس بكافة أصنافها.

وتتبنى شركة البوتاس العربية خطة توسعية طموحة، تنفذ من خلالها مجموعة من المشاريع التي ستساعدها على توسيع نطاق أعمالها وتطوير إمكانياتها التصنيعية، وزيادة حصتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى انعكاسات هذه المشاريع الإيجابية والكبيرة على زيادة إيرادات الشركة وتحقيق ربحية أفضل على المدى الطويل، وتمكين الشركة من أن تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الكلي للبلاد.

وحضر توقيع الاتفاقية نواب الرئيس التنفيذي في شركة البوتاس العربية، وعدد من المديرين من كلا الشركتين.

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