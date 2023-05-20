بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

“عريسنا غالي”

منذ دقيقتين
“عريسنا غالي”

 

Screenshot ٢٠٢٣٠٥٢٠ ٠٩٢٣٤٤ WhatsApp - وطنا نيوزرانيا الكوز عضو مجلس أمانه عمان

حالة من الفرح تجتاح وبكل حب المدن والقرى في المملكة الحارات ، الأزمة، المخيمات بأشكال شعبية ورسمية لكنها بلاشك أنها فرح الروح للروح فرحة عريس المملكة وولي العهد الأمير الغالي حسين عفويته ومشاركته الشعبية وحضوره الدائم في كل المناسبات ودعمه لمعظم القطاعات والفعاليات الشعبية جعلته محط إهتمام وفخر لكبيرنا كما جعلته أيقونة شبابية للنشاط والمرونة عند شبابنا فخرج منهما بمعادلة جميلة هي أن الحسين قابل للقسمة على الجميع وأن الأمير زيادة لكل خير وأنه ولي العهد المحبوب ابن الجميع ،وأخ الجميع ،وحلم الجميع. لذلك خرجت الفعاليات الشعبية تحتفل وترقص وتغني وتهني سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله متمنياً لعريس الأردن السعادة والهناء وأن يكون فرحة (فال خير) بإذن الله.

ألف ألف مبروووك.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

09:18

الرواحي يخطف صدارة رالي الأردن الدولي

09:08

الحديد هذا موعد تقديم استقالتي من النادي الفيصلي

06:54

فطنة الامير حسين في القمة العربية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

06:31

نظرة الضابط السعودي في القمة العربية وبشار الاسد يرفض ارتداء شعار القمة تجتاح مواقع التواصل

06:18

رئيس الجامعة الاردنية السابق يهاجم وزير التربية

05:57

أردوغان وأوغان معاً في إسطنبول المهاجرين كلمة السر لفوز اردوغان

05:53

محمد رمضان يثير الجدل بصورة رزم الدولارات

05:41

Arab embrace of Assad underscores divergence with U.S. over Syria

05:32

واشنطن بوست: حضور الأسد القمة العربية لا يمثل لحظة تحول في الشرق الأوسط.

22:53

رئيس أوكرانيا يغرد : .. شكرا على الدعم واتمنى ايجاد حل سياسي للازمة في بلادي

22:29

“انا هكا” أُغنية جديدة للفنانة العمانيه عبير السالم من الحان لطفى بوشناق

22:10

هذا سبب حضور الرئيس الاوكراني للقمة العربية

وفيات

وفيات الجمعة 19-5-2023وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدةوفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدتهوفيات الأربعاء 17-5-2023