“عريسنا غالي”

رانيا الكوز عضو مجلس أمانه عمان

حالة من الفرح تجتاح وبكل حب المدن والقرى في المملكة الحارات ، الأزمة، المخيمات بأشكال شعبية ورسمية لكنها بلاشك أنها فرح الروح للروح فرحة عريس المملكة وولي العهد الأمير الغالي حسين عفويته ومشاركته الشعبية وحضوره الدائم في كل المناسبات ودعمه لمعظم القطاعات والفعاليات الشعبية جعلته محط إهتمام وفخر لكبيرنا كما جعلته أيقونة شبابية للنشاط والمرونة عند شبابنا فخرج منهما بمعادلة جميلة هي أن الحسين قابل للقسمة على الجميع وأن الأمير زيادة لكل خير وأنه ولي العهد المحبوب ابن الجميع ،وأخ الجميع ،وحلم الجميع. لذلك خرجت الفعاليات الشعبية تحتفل وترقص وتغني وتهني سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله متمنياً لعريس الأردن السعادة والهناء وأن يكون فرحة (فال خير) بإذن الله.

ألف ألف مبروووك.