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محمد رمضان يثير الجدل بصورة رزم الدولارات

منذ 4 ساعات
محمد رمضان يثير الجدل بصورة رزم الدولارات

 

وطنا اليوم – أثار النجم المصري محمد رمضان، الجدل مجددا، بعدما نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عدة صور من طائرته الخاصة لدى عودته من الولايات المتحدة، وبجواره رزم دولارات. وأحيا رمضان عدة حفلات غنائية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنقضي، وأثار الجدل خلالها أيضا حينما ظهر عاريا من نصفه الأعلى وهو يركب جملا ويتجول في شوارع أميركا، حيث قيل إنه تصوير لإحدى الأغاني التي سيطلقها الفنان قريبا. المغردون اختلفوا في ردود أفعالهم على صور رمضان وبجواره رزم الدولارات في الطائرة، فهناك من اعتبرها تصرفا مستفزا ومتعمدا ومثيرا للجدل تعود عليه الفنان، بينما ذهب آخرون إلى اعتبارها صورا عادية وتدلل على أن رمضان ربح كثيرا من حفلاته بأميركا، ووجد فريق ثالث أن هناك من ينتقد مثل هذا التصرف لأنه صادر من رمضان وقد لا ينتقده لو كان من غيره.


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