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رئيس أوكرانيا يغرد : .. شكرا على الدعم واتمنى ايجاد حل سياسي للازمة في بلادي

19 مايو 2023
رئيس أوكرانيا يغرد : .. شكرا على الدعم واتمنى ايجاد حل سياسي للازمة في بلادي

 

وطنا اليوم – اعرب رئيس أوكرانيا فيلاديمير زيلينسكي، عن امتنانه لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على مواقفه الداعمة للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني عبر حسابه في «تويتر»: «ممتن لولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية الأمير محمد بن سلمان لدعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، شكراً لكل من يدعمنا».

 


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