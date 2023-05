رئيس أوكرانيا يغرد : .. شكرا على الدعم واتمنى ايجاد حل سياسي للازمة في بلادي

وطنا اليوم – اعرب رئيس أوكرانيا فيلاديمير زيلينسكي، عن امتنانه لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على مواقفه الداعمة للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني عبر حسابه في «تويتر»: «ممتن لولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية الأمير محمد بن سلمان لدعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، شكراً لكل من يدعمنا».

Another strong day for Ukraine. Arab League summit. Bilateral meetings – Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Oman, Iraq. Security. The release of our people from captivity. Peace Formula. The leader of the Crimean Tatar people, Mustafa Dzhemilev, was with us. Grateful to the Crown Prince,… pic.twitter.com/b0SkmO1ZLl

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 19, 2023