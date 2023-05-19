وطنا اليوم – علق وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القمة العربية في جدة.

وقال بن فرحان “دعونا لحضور زيلينسكي لسماع وجهة نظر أوكرانيا تجاه الأزمة”.

وأضاف أن الدول العربية اتخذت موقف الحياد الإيجابي من الأزمة في أوكرانيا.

وشدد على أنه لا حل للأزمة الأوكرانية إلا بالحوار، مؤكدا الحرص على علاقة جيدة مع مع روسيا وأوكرانيا.

ووصل زيلينسكي إلى جدة بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا، حيث ألقى كلمة مقتضبة في القمة، كما التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.