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ولي العهد السعودي والرئيس السوري يجريان محادثات ثنائية

19 مايو 2023
ولي العهد السعودي والرئيس السوري يجريان محادثات ثنائية

وطنا اليوم:أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري، بشار الأسد، مساء الجمعة، محادثات ثنائية على هامش القمة العربية الـ32 التي استضافتها مدينة جدة السعودية.
وذكر حساب الرئاسة السورية على موقع “تويتر” أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد.
وأضافت الرئاسة السورية: “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات على الساحة العربية في ظل ما تشهده العلاقات العربية العربية من أجواء إيجابية”.
وكان الأسد ترأس وفد بلاده المشارك في قمة جدة التي اختتمت أعمالها في وقت سابق الجمعة.
وهذه أول قمة عربية يشارك فيها الأسد منذ أكثر من 12 عاما.
وخلال كلمته في القمة، أعرب الأسد عن أمله في بداية جديدة للعمل العربي المشترك، متحدثا عن “فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بمعزل عن التدخلات الخارجية”


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