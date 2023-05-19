اتفاقية شراكة بين وزارة التربية والتعليم وشركة  (PEARSON) لإدراج مناهج وتخصصات (BTEC) للمرة الأولى ضمن مسار التعليم المهني في المدارس الأردنية الحكومية

وطنا اليوم:وقّعت وزارة التربية والتعليم الأردنية وشركة بيرسون التعليمية العالمية عقدًا للشراكة بهدف تطوير التعليم والتدريب المهني في الأردن، وذلك من خلال تضمين مناهج وتخصصات BTEC في المناهج المهنية الأردنية .

ووقع الاتفاقية عن الوزارة وزيرها الدكتور عزمي محافطة، فيما وقعها عن الشركة ممثلتها فريا توماس مونك، وذلك على هامش اجتماعات المنتدى العالمي للتعليم في لندن.

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم تحقيق التوجهات الاقتصادية لوزارة التربية والتعليم وأصحاب العمل والشركاء الأردنيين الرئيسيين، وإلى ضمان تلبية مناهج التعليم والتدريب المهني لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل بشكل كامل من خلال تنفيذه على مدى السنوات الخمسة المقبلة.

وستعمل بيرسون على تطوير المناهج التخصصية وبرامج تدريب المعلمين في تخصصات الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والتعليم الفندقي والزراعي خلال العام الدراسي 2023/2024، تليها تخصصات السياحة والسفر والإعلام الإبداعي والفنون والتصميم والإنشاءات خلال العام الدراسي 2024/2025، حيث من المتوقع أن يستفيد ما مجموعه 54,000 طالبًا وطالبة من ذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كما ويشتمل البرنامج على تدريب الكوادر التعليمية وبناء قدراتها لتمكينهما من لنقل ما تحصلوا عليه من كفايات ومهارات لزملائهم في مرحلة لاحقة.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم تطوير مناهج وتخصصات (BTEC) المعتمد دوليًا من قبل شركة بيرسون بالشراكة مع المعلمين وأصحاب العمل والحكومات لضمان عكس المحتوى لاحتياجات سوق العمل حيث تعمل هذه المناهج على رفد المتعلمين بالخبرات العملية والتطبيقية خلال رحلتهم التعليمية سواء اختاروا الالتحاق بسوق العمل او مواصلة تعلمهم الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي.

وبناء على الاتفاقية سيتم منح شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم وشركة بيرسون لكافة الطلبة الذين يستكملون متطلبات النجاح لشهادات بيرسون الدولية إلى جانب المناهج المشتركة، علما بإن هذه المؤهلات معتمدة من قبل الجامعات على مستوى العالم، بما في ذلك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما ستعمل بيرسون بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم خلال عملية التطوير المنشودة على تقديم مؤهلات BTEC – بما في ذلك تقديم التوصيات المتعلقة بتوفير الموارد التعليمية، وتدريب المعلمين، وتقديم الدعم اللازم عند التحاق الطلبة بالبرنامج، حيث طوّرت شركة التعلم العالمية-بيرسون- نهجًا مبتكرًا للتعلم المتمازج لتدريس منهاج BTEC، والذي يدعم المعلمين للجمع بين المعرفة والمهارات التربوية، ويدعم الطلبة كذلك في استخدام مهارات التفكير الناقد في حل المشكلات.

وفي هذا السياق بين وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظة ” أن (BTEC) يعدّ نهجًا عالميًا رائدًا في التعليم والتدريب المهني والتقني ويعمل على تمكيّن الطلبة من تطوير المهارات الفنية في التخصصات المهنية المطلوبة، جنبًا إلى جنب مع تطوير المعرفة حول متطلبات التوظيف في سوق العمل في الأردن.

كما تعزّز مؤهلات BTEC الجمع بين المعرفة والمهارات لدى الطلبة وتمكين المعلمين من اتقان اساليب التدريس المطلوبة.

وسيقوم الأردن بتنفيذ المستويين الثاني و الثالث من BTEC للمسارات المهنية للصفوف من العاشر حتى الثاني عشر ، لإتاحة الفرصة للطلبة الخريجين لتطوير مؤهلاتهم عند الالتحاق بالكليات التقنية والجامعات وسوق العمل.

بدورها بينت شركة Pearson Middle East: التي تمتلك أربعين عامًا من الخبرة في تطبيق مؤهلات BTEC في سبعين دولة، وتتمتع بسجل حافل من النجاح في دعم الحكومات في تعزيز في تطوير التعليم التقني والمهني في المدارس والجامعات حيث أن مؤهلات BTEC مؤهلات عالية الجودة تركز على الحياة العملية وعلى عالم الأعمال الحقيقي المستقبلي، الأمر الذي يؤكد أن متعلمي BTEC يطورون ويطبقون المعارف والمهارات والسلوكيات التي يبحث عنها أصحاب العمل والجامعات.

وقد أدرك الأردن منذ فترة طويلة أهمية التعليم المهني، ونحن فخورون بمواصلة العمل مع شركاء التعليم لدعم تقديم BTEC وتعزيز منهج التعليم والتدريب المهني الحالي “.

وعن الجانب البريطاني، أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأردن (Bridget Brind) أنها “ترحب بإقامة هذه الشراكة طويلة الأمد بين وزارة التربية والتعليم الأردنية وشركة بيرسون البريطانية، والتي تعد بدورها شركة تعليمية رائدة عالميًا، والتي ستدعم رؤية التحديث الإقتصادي للأردن 2033 من خلال التعليم والتدريب المهني والتقني. وستدعم هذه الشراكة أكثر من 54000 طالب وطالبة في الأردن على مدى السنوات القادمة، حيث ستزودهم بالمؤهلات والمهارات والمعرفة المعتمدة دولياواللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل والقضاء على مشكلة البطالة بين الشباب “