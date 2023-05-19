الخارجية الإسرائيلية تشن حملة ضد أيلون ماسك وتتهمه بمعاداة السامية

وطنا اليوم:اتهمت الخارجية الإسرائيلية، إيلون ماسك، مالك تويتر، بمعاداة السامية، بعد هجومه على رجل الأعمال اليهودي الناجي من المحرقة النازية (الهولوكوست) جورج سوروس ووصفه بأنه “كاره للإنسانية”.

وخصصت الخارجية الإسرائيلية سلسلة تغريدات نشرت مساء الثلاثاء، على حسابها الرسمي في تويتر لانتقاد ماسك، بعد تغريدة بـ”نكهة معادية للسامية” نشرها صباحا، هاجم فيها سوروس (92 عاما)، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية.

قال ماسك، أحد أثرياء العالم، إن سوروس “يكره الإنسانية”، وشبهه بـ”ماجنيتو” شخصية الشرير الخارق من سلسلة X-Men، الذي نجا من الهولوكوست عندما كان طفلاً، ولديه قدرة خارقة على التحكم بالأشياء وتحويلها إلى أي شكل يريد.

وقالت الخارجية الإسرائيلية: “قفزت كلمة اليهود إلى قائمة التريند على تويتر اليوم بعد تغريدة بنكهة معادية للسامية من قبل المالك والمدير التنفيذي للشبكة الاجتماعية، إيلون ماسك”.

بعد هذا الاتهام نشر ماسك تغريدة كتب فيها: أعتذر عن تغريدتي السابقة.‏ثم نشر بعدها بقليل تغريدة أخرى مثيرة للجدل في تحدي لاتهام الكيان قال فيها : لقد ظلمت Magneto!

وأضافت: “أدت تغريدة ماسك على الفور إلى تدفق نظريات المؤامرة المعادية للسامية على موقع تويتر”.

جاء هجوم ماسك على سوروس بعد أيام قليلة من ورود أنباء عن سحب الشركة القابضة التي أسسها الملياردير الأمريكي المَجَري استثماراتها البالغة 16 مليون دولار من شركة تسلا التي يملكها ماسك.

وسبق أن انتقدت منظمات يهودية أمريكية ماسك، واتهمته “رابطة مكافحة التشهير” بعدم القيام بما يكفي للحد من “معاداة السامية” والعنصرية على تويتر منذ شرائه للموقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها إسرائيل ماسك بشكل مباشر، بل وتتهمه بمعاداة السامية، وفق الصحيفة العبرية