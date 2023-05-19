وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث سير في إربد

وطنا اليوم:توفي شاب 18 عاما متاثرا باصابته بحادث سير وقع قبل ايام بالقرب من اشارة اشتفينا في عجلون وتسبب باصابة ٨ اشخاص، وفق مصدر طبي.

وقال المصدر ان الشاب توفي، الجمعة، متاثرا باصابته البالغة والتي حاول الاطباء انقاذ حياته ووقف النزيف، حيث فارق الحياة بعد ايام من الحادث.

واشار المصدر انه تم ادخال الشاب الى غرفة العناية الحثيثة وتم اجراء تدخلات جراحية، الا ان شدة الاصابة حالت دون انقاذ حياته