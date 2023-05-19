بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث سير في إربد

منذ 3 ثواني
وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث سير في إربد

وطنا اليوم:توفي شاب 18 عاما متاثرا باصابته بحادث سير وقع قبل ايام بالقرب من اشارة اشتفينا في عجلون وتسبب باصابة ٨ اشخاص، وفق مصدر طبي.
وقال المصدر ان الشاب توفي، الجمعة، متاثرا باصابته البالغة والتي حاول الاطباء انقاذ حياته ووقف النزيف، حيث فارق الحياة بعد ايام من الحادث.
واشار المصدر انه تم ادخال الشاب الى غرفة العناية الحثيثة وتم اجراء تدخلات جراحية، الا ان شدة الاصابة حالت دون انقاذ حياته


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:42

لأول مرة في السلط .. بسطة بطيخ بدون بائع

14:36

زيلينسكي يصل إلى جدة ويؤكد أنه سيلتقي بن سلمان

14:28

البرهان يقيل حليفه السابق حميدتي من مجلس السيادة

14:03

الأمير فيصل يتفقد منطقة الصيانة لرالي الأردن الدولي 2023

13:51

النفط العراقي يصل إلى الأردن بعد شهرين من التوقف

13:46

الاوصياء على الشعب الاردني

13:39

قمة جدة .. غياب زعماء المغرب والجزائر وعُمان والإمارات والكويت والسودان… وحضور الأسد

13:28

الملك يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

13:25

وفيات الجمعة 19-5-2023

11:47

11 اردنيا ضمن قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما

11:27

الجمال والحلاوة…. صحوت باكرًا وبذهني أن أكتب

11:22

وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدة

وفيات

وفيات الجمعة 19-5-2023وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدةوفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدتهوفيات الأربعاء 17-5-2023