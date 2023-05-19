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النفط العراقي يصل إلى الأردن بعد شهرين من التوقف

منذ ساعة واحدة
النفط العراقي يصل إلى الأردن بعد شهرين من التوقف

وطنا اليوم:وصلت صباح اليوم الجمعة اول شحنة من النفط العراقي المصدر الى الأردن، بعد توقف دام قرابة شهرين، وذلك وفق ما أفاد عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة.
ووفق الشوبكي فقد وصل قرابة 80 صهريج محملة بنفط كركوك العراقي عبر معبر الطريبيل العراقي ومركز حدود الكرامة الاردني، على ان يتم تفريغها في مصفاة البترول الاردنية صباح يوم غد السبت، وذلك لتنفيذ اتفاق جديد بين البلدين تم توقيعه في بغداد لتوريد 10 الاف برميل نفط يومياً، تمثل قرابة 7% من الحاجة اليومية للاردن، و بسعر تفضيلي يقل عن سعر برميل برنت 16 دولار، لتغطية اجور النقل وفرق النوعية.
ويصل النفط العراقي الى مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء ، ويتم تحميله الان من منطقة كركوك، وقد تم الاعلان في 4 مايو الحالي عن اتفاق العراق والاردن الجديد وعقد تصدير 10 آلاف برميل يوميا ويستمر لمدة عام في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع النفط والطاقة.
يشار إلى أنه توقفت صادرات النفط العراقية إلى الأردن منذ بداية نيسان/ أبريل الماضي عقب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم الماضية الخاصة بتزويد الاردن بالنفط الخام.
ويعمل على نقل النفط العراقي قرابة 250 صهريج اردني و250 صهريج عراقي، وقد تم توريد حوالي 5ر4 مليون برميل وبمعدل حوالي 992ر9 برميل يوميا منذ شهر ايلول 2021 وحتى نهاية عام شهر آذار 2023


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