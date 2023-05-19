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مطار الملك الحسين يستقبل 4 طائرات يحملن 530 سائحا إيطالياً

منذ 5 ساعات
مطار الملك الحسين يستقبل 4 طائرات يحملن 530 سائحا إيطالياً

وطنا اليوم:هبطت في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة مساء اليوم الخميس 4 طائرات تابعة للملكية الأردنية قادمة من إيطاليا تقل على متنها 530 سائحاً إيطالياً.
وقال مدير السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيتر مرجي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الطائرات العارضة من الملكية الأردنية قادمة من مدينتي ميلانو وروما بالإضافة إلى المدن العالمية الأخرى خلال موسم الطيران العارض في مدينة العقبة والذي يمتد لغاية شهر تشرين الأول من العام الحالي.
وأضاف مرجي، أن السياح القادمين على متن هذه الطائرات سيمكثون في العقبة لمدة 5 أيام ليستمتعوا بالأجواء الجميلة التي تمتاز بها مدينة العقبة بهذا الوقت من السنة بالإضافة إلى خوض العديد من التجارب السياحية والنشاطات الترفيهية والتراثية التي تقدمها مدينة العقبة للسياح ما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية في العقبة


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