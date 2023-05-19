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77% نسبة حجوزات فنادق العقبة نهاية الأسبوع

منذ 5 ساعات
77% نسبة حجوزات فنادق العقبة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:وصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم مع أيام الخميس والجمعة والسبت 18-19-20 من شهر أيار الحالي إلى 77%، مقابل92% في البحر الميت، و71% في العاصمة عمّان، و71% في البترا، وفق الناطق باسم جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات.
وقال هلالات إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة بلغت 71%، والبحر الميت 91%، والعاصمة عمّان 72%، فيما كانت في البترا 83%.
وأوضح أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان66%، وفي البترا 58%، وفي العقبة 65%


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