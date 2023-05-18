عاجل مكافحة المخدرات تلقي القبض على مجموعة مسلّحة من تجّار المخدرات في البادية الجنوبية

** ضُبط بحوزتهم 15 كغم من مادة الحشيش و 25 ألف حبة مخدرة وثلاثة أسلحة نارية

** ضبط مستورد لمادة الكريستال في لواء الرمثا وبحوزته 2 كغم منها

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكّنوا بعد جهود استخبارية وعملياتية من إلقاء القبض على مجموعة مسلّحة مكونة من أربعة أشخاص من تجّار المخدرات.

وفي التفاصيل فقد تولى فريق تحقيقي خاص من الإدارة متابعة معلومات عن مجموعة من الأشخاص المسلّحين بعد ورود معلومات حول نشاطاتهم الجرمية بتجارة المخدرات .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الفريق تمكّن من جمع المعلومات كافة حول الأشخاص واستخدامهم لخيمة وسط الصحراء في البادية الجنوبية لتخزين المخدرات والاتجار بها، إذ جرت بعد ذلك مداهمتهم وأُلقي القبض على أربعة أشخاص في أماكن مختلفة بعد أنْ أبدى بعضهم مقاومة للقوة ومحاولة استخدام للسلاح وبتفتيش الخيمة ومحيطها عُثر على ما مجموعه 25 الف حبة مخدرة و 15 كغم من مادة الحشيش وثلاثة أسلحة نارية .

وفي سياق متّصل وفي لواء الرمثا دوهم مكان أحد مستوردي مادة الكريستال القاتلة وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته 2 كغم من تلك المادة .

فيما جرى ضبط كميات كبيرة من أشتال الماريجوانا المخدرة بعد مداهمة منزل أحد الاشخاص في محافظة المفرق والقاء القبض عليه ، وضمن محافظة الكرك جرى إيقاف تاجر للمخدرات داخل مركبته أثناء نقله لكمية من المخدرات وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته 7 كفوف من مادة الحشيش وسلاح ناري .

وجرت إحالة القضايا كافة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.