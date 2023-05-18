وفرة في الأغنام البلدية والرومانية بالأسواق الأردنية

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، الخميس، إن هناك انخفاضا كبيرا بأسعار الأغنام البلدية، في ضوء وفرتها إلى جانب الأغنام الرومانية وبأعداد كبيرة.

وحول قرار وزارة الزراعة بوقف رخص استيراد الأغنام الحية الصادرة عنها، أكد الكواليت، أن القرار جاء لتنظيم الثروة الحيوانية، لافتا إلى أن القرار سيؤدي إلى تراكم أعداد كبيرة للخراف التي كانت معدة للتصدير.

وبين، أن قرارا بتحديد حجم استيراد الأغنام اتخذ عام 2019، بحيث يكون هناك تنظيم لسوق المواشي.

وأشار الكواليت إلى أنه في العام الماضي تم تصدير 600 ألف رأس من الأغنام البلدية؛ مما وفرت دخلا بنحو 200 مليون دولار.

وأوضح أن هناك أكثر من 1.5 مليون خروف يتم إنتاجها سنويا قابلة للذبح

وعن الأسعار، فستنافس الخراف المستوردة (الروماني والإسباني) البلدية، حيث من المتوقع أن تترواح أسعارها بين (4- 4.25) دنانير للكيلو قائم للخراف ذات الحجم الكبير (الأضاحي)، مسجلا انخفاضا بواقع دينار عن الشهر الماضي للكيلو.

ولم يتضح حتى اللحظة ما إذا ستفتح دول الخليج باب الاستيراد من الأردن، ليصار إلى تصدير كميات من الخراف البلدية، فيما يتوقع الكواليت أنه وإن فتح باب التصدير فستكون الكميات المصدّرة قليلة نتيجة اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.

ورجّح الكواليت انخفاض الطلب على الأضاحي هذا العام، مغبة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، إذ سيتوافق العيد في الثلث الأخير من الشهر، فيما يتوقّع بيع 220 ألف أضحية بالحد الأعلى.

وقرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم، وقف رخص استيراد الاغنام الحية الصادرة عنها، كما قرر تعليق شحن الاغنام الحية التي لم يتم شحنها بعد، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى اشعار اخر.