الملكية الأردنية تضيف 8 طائرات جديدة على أسطولها الجوي

وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، الخميس، إنّ الشركة وقعت اتفاقا للحصول على 8 طائرات جديدة تنظم لأسطولها الجوي.

وأضاف المجالي أن 6 طائرات منها استئجار تشغيلي لمدة 12 عاما وتتم إعادتها في نهاية المدة المتعاقد عليها. وطائرتان تم شراؤهما من شركة ‘إمبراير‘ لصناعة الطائرات تم تمويل عملية الشراء من بنوك وشركات أجنبية تتملكها الملكية الأردنية في نهاية مدة التعاقد.

وكانت شركة “أزورا” لتأجير الطائرات، قد قالت سابقا في بيان صادر عنها إن قيمة صفقة الطائرات بلغت 635 مليون دولار.

وقالت شركة “إمبراير” البرازيلية لصناعة الطائرات في بيان، إن 6 طائرات ستسلم بموجب طلبية مؤكدة قدمتها شركة “أزورا” بينما ستُسلم الطائرتان الأخريان من طلبية قدمتها الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

وأضافت أن الصفقة تشمل 4 طائرات من طراز “إي190-إي2” وأربع طائرات من “طراز إي195-إي2”.