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القبض على موظفين بمحكمة جدة بالجرم المشهود في قضية رشوة

18 مايو 2023
القبض على موظفين بمحكمة جدة بالجرم المشهود في قضية رشوة

وطنا اليوم:أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) القبض بالجرم المشهود على كل من: أيمن عبد الرزاق محمد صلواتي، الذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة، وعلي محمد أحمد الدوقي، الذي يعمل مديراً لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة، وذلك في أثناء تسلم الأول مبلغاً مالياً قدره مائتان وخمسون ألف ريال من أصل مبلغ خمسمائة ألف ريال كرشوة من مواطن مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغاً قدره 7 ملايين وثلاثمائة و17 ألف ريال، وقيام الثاني بتسلم نصيبه من مبلغ الرشوة الذي تم تسليمه للأول وقدره مائة وخمسة وعشرون ألف ريال مقابل دوره بالقضية.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضيه النظام بحق المتجاوزين دون تهاون


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