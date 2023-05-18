الأمن : 98.8% من الحوادث المرورية في الأردن سببها الإنسان

وطنا اليوم:قال مدير إدارة السير العميد فراس الدويري، إن 98.8 بالمئة من الحوادث المرورية سببها الإنسان وفقا لآخر إحصائية الحوادث.

وأضاف الدويري في تصريحات لإذاعة الأمن العام، الخميس، أنه سُجل 220 وفاة بسبب الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي.

وأشار إلى أن عام 2023 شهد انخفاضا بنسبة الحوادث المرورية، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بنسبة 0.5 بالمئة.

وأكد الدويري أن الإنسان أمانة في أعناقنا وتنفيذ القانون في الحد من الحوادث ضرورة باتت من الواجب أن تطبق بشكل كامل “حوادث المرور مشاكل وحلول”.

وبين أن مديرية الأمن العام أرسلت أكثر من نصف مليون رسالة توعوية لهواتف المواطنين منذ بداية العام الحالي، بالإضافة لأكثر من 3000 فعالية توعوية عبر كافة وسائل حوادث السير