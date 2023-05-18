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كلب يعقر طفلا وسيدة في إربد

منذ ثانيتين
كلب يعقر طفلا وسيدة في إربد

وطنا اليوم:تعرض طفل وسيدة للعقر من قبل كلب ضال، الخميس، بمنطقة البياضه شمالي مدينة إربد، وتم نقلهما لمستشفى الأميرة بسمة التعليمي لعلاجهم.
وقال ذوي الطفل إن كلب هاجم ابنهم أمام منزله، وبعدها أسرع بإتجاه أحد المنزل وهاجم سيدة داخل منزلها.
وأوضح مصدر طبي أنه تم تقديم الإسعافات والعلاجات للطفل والسيدة، وإعطاء المطعوم الخاص للمصابين ،وبين أن حالتهما العامة جيدة


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