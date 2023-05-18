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جيدكو تساهم بتجهيز استراحة لقلعة مكاور

منذ ساعة واحدة
جيدكو تساهم بتجهيز استراحة لقلعة مكاور

وطنا اليوم:مندوباً عن المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية قام المهندس زيد النسور بتسليم مدير سياحة مادبا السيد وائل الجعنيني بحضور النائب مجدي اليعقوب استراحة سياحية لقلعة مكاور في لواء ذيبان مصنوعة من حاويات الشاحنات بأيدي أردنية والذي نفذته شركة 100Jordan بدعم من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية كإهداء الى وزارة السياحة والآثار بهدف توفير الخدمات والمرافق في المواقع السياحية.
وشكر سعادة النائب اليعقوب بالدور المقدم من المؤسسة لدعم الشباب والمشاريع الصغيرة الناشئة في لواء ذيبان وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وقد قام بدوره الدكتور نضال ملو العين المدير العام لشركة 100Jordan بإطلاع الحضور على المبنى ومرافقه وأكد استعداده للتعاون مع كافة القطاعات والمجالات لخدمة المجتمع المحلي.
ومن الجدير بالذكر بأن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومن خلال مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل يقوم بدراسة الاحتياجات لعدد من المواقع السياحية في محافظات المملكة لإقامة مثل هذه المرافق والتي توفر الخدمات للسياح والزوار من مرتادين الاماكن السياحية.

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