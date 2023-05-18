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استخراج 826 حبة كبتاجون من أمعاء مسافر قبل دخوله السعودية

منذ ساعة واحدة
استخراج 826 حبة كبتاجون من أمعاء مسافر قبل دخوله السعودية

وطنا اليوم:أستخرجت مكافحة المخدرات من امعاء مسافر في حدود المدورة المحاذي لحدود حالة عمار السعودي 6 بالونات تحتوي على (826) حبة كبتاجون مخدرة، كان قد ابتلعها ليتمكن من تهريبها إلى الأراضي السعودية.
ووفق قرار محكمة امن الدولة الذي ايدته محكمة التمييز بحبس المتهم 4 سنوات وتغريمه مبلغ 4 الاف دينار، فإنه تم الاشتباه بالمتهم اثناء تفتيشه في حدود المدورة حيث عثر داخل احدى حقائبه على ثلاث حبات كبتاجون مخدرة كان يحوزها داخل الحقيبة بقصد التعاطي.
وجاء في تفاصيل القرار أن المتهم الأول من موزعي ومروجي المواد المخدرة في الأراضي السعودية، كما أنه من متعاطي حبوب الكبتاجون المخدرة وبتاريخ 17/3/2022 ألقي القبض عليه من قبل رجال مكافحة المخدرات داخل مركز حدود المدورة وضبط بحوزته حقيبة بداخلها ثلاث حبات من حبوب الكبتاجون المخدرة كان يحوزها لغايات تعاطيها.
وبالتحقيق معه اعترف بإدخال حبوب المخدرات في أحشائه وعليه جرى اصطحابه إلى مستشفى معان الحكومي وبتصويره بالأشعة تبين وجود حبوب داخل أحشائه وتم إخراج ستة بلالين بداخلها (826) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة كان يحوزها بقصد توزيعها وترويجها على متعاطيها في الأراضي السعودية.
وادعى بأنه حصل على الحبوب المخدرة من متهم ثان مقابل الثمن وبفحص المواد المخدرة المضبوطة تبين احتوائها على مادة الأمفيتامين.
وقررت محكمة امن الدولة تغيير وصف التهمة الأولى المسندة للمتهم من تهمة تصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك الى جناية توزيع وترويج المواد المخدرة وتجريمه بها كما ادانته بتهمة بيع وترويج مواد مخدرة في الاراضي السعودية.


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