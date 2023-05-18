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معارك ضارية وقصف بالطيران جنوب الخرطوم

منذ ساعتين
معارك ضارية وقصف بالطيران جنوب الخرطوم

وطنا اليوم:تجددت الاشتباكات بصورة عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، واتسعت دائرتها لتشمل عدة مناطق في العاصمة الخرطوم ومناطق مجاورة في أم درمان وبحري.
كما تحدثت مصادر عن قصف مكثف لمقاتلات الجيش في الخرطوم تستهدف مواقع للدعم السريع.
وتجددت الاشتباكات بين القوتين العسكريتين في البلاد على الرغم من محادثات وقف النار التي انطلقت في مدينة جدة غرب السعودية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي للتهدئة، من 7 بنود يتيح نقل المساعدات وحماية المدنيين، إلا أنهما لم يتوصلا بعد إلى وقف للنار يتيح تطبيق تلك الشروط.
إلى ذلك، قدّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، بنحو 25 مليون شخص عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في السودان وبنحو 3,03 مليار دولار حجم المساعدات الطارئة التي يحتاج إليها البلد والفارين من الحرب إلى البلدان المجاورة والذين يتوقع أن يتجاوز عددهم المليون هذا العام.
وتفاقمت الاحتياجات الإنسانية منذ اندلع النزاع في البلاد في 15 نيسان/أبريل، بحسب الأمم المتحدة التي راجعت خطتها من أجل الاستجابة للأزمة.
من جانبه، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجاسينغهام للصحافيين “يحتاج اليوم 25 مليون شخص – أي أكثر من نصف سكان السودان – لمساعدات إنسانية وللحماية”، موضحًا أن هذا العدد “هو أكبر عدد” محتاجين لمساعدات إنسانية تسجّله الوكالة الأممية في هذا البلد على الإطلاق


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