فيلادلفيا تعقد ورشة عمل بخصوص مشروع تنقية مياه الصرف الصحي بنظام هجين هوائي‎‎

وطنا اليوم:تحقيقا لرؤية ورسالة جامعة فيلادلفيا ، قام قسم الارشاد النفسي ممثلا في الدكتورة سناء خليل السيد ، بالمشاركة في الورشة العلمية التي عقدتها مؤسسة الحسين للسرطان تحت عنوان ” مبادرة مؤسسة الحسين للسرطان الخضراء”، والتي تم فيها استضافة مجموعة من ممثلي عن المؤسسات الاكاديمية و ممثلي عن مؤسسات اقليمية ومحلية وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني.

هدفت الورشة الى الخروج بمبادرات تهتم بالجانب البيئي والنفسي المتعلق بالتغيرات المناخية.

وقد قامت الدكتورة سناء السيد بطرح العديد من الافكار التي تبين العلاقة بين التغيرات المناخية المتمثلة بالتغير في النمط المطري والجفاف وقلة مياه الامطار والتسبب في الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية. اختتمت الورشة بضرورة تقديم الدعم النفسي البيئي وتطوير برامج ارشادية تعنى بهذا