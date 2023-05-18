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الزراعة تعلق شحن الاغنام الحية واستيرادها حتى اشعار اخر

منذ 5 ساعات
الزراعة تعلق شحن الاغنام الحية واستيرادها حتى اشعار اخر

وطنا اليوم:قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وقف رخص استيراد الاغنام الحية الصادرة عنها، كما قرر تعليق شحن الاغنام الحية التي لم يتم شحنها بعد، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى اشعار اخر.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورانس المجالي أن القرار جاء في إطار سياسة وزارة الزراعة في الحفاظ على المنتج المحلي من الأغنام الحية واستدامة الدخل لمربي الاغنام والمحافظة على قطاع الثروة الحيوانية.
وبين أن ذلك نظرا لتوفر كميات كافية من الاغنام المستوردة والتي تغطي احتياج السوق المحلي لعيد الأضحى المبارك


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