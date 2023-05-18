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بورصة عمان تعقد برنامج تدريب على قواعد التداول مقابل 150 دينارا

منذ 5 ساعات
بورصة عمان تعقد برنامج تدريب على قواعد التداول مقابل 150 دينارا

وطنا اليوم:تعقد بورصة عمان الأسبوع المقبل، برنامج تدريب عملي على قواعد التداول المعمول بها في البورصة وكيفية استخدام شاشات التداول.
وقالت البورصة في تعميم إن البرنامج سيعقد خلال الفترة من 2023/05/21 إلى 2023/05/24 من الساعة 1:30 إلى الساعة 4:00 بعد الظهر يومياً، يليها عقد الاختبار العملي بتاريخ 2023/05/27، وذلك ضمن متطلبات هيئة الأوراق المالية لمنح رخصة الوسيط المعتمد.
وبحسب البورصة تبلغ قيمة المشاركة في البرنامج 150دينارا عن كل مشارك.


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