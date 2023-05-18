وطنا اليوم:تعقد بورصة عمان الأسبوع المقبل، برنامج تدريب عملي على قواعد التداول المعمول بها في البورصة وكيفية استخدام شاشات التداول.
وقالت البورصة في تعميم إن البرنامج سيعقد خلال الفترة من 2023/05/21 إلى 2023/05/24 من الساعة 1:30 إلى الساعة 4:00 بعد الظهر يومياً، يليها عقد الاختبار العملي بتاريخ 2023/05/27، وذلك ضمن متطلبات هيئة الأوراق المالية لمنح رخصة الوسيط المعتمد.
وبحسب البورصة تبلغ قيمة المشاركة في البرنامج 150دينارا عن كل مشارك.
بورصة عمان تعقد برنامج تدريب على قواعد التداول مقابل 150 دينارا
وطنا اليوم:تعقد بورصة عمان الأسبوع المقبل، برنامج تدريب عملي على قواعد التداول المعمول بها في البورصة وكيفية استخدام شاشات التداول.