السعايدة يؤكد أهمية ضمان امن التزود بالطاقة الكهربائية

وطنا اليوم: اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الخميس اهمية ضمان امن تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية، وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.

وقال السعايدة معقبا على جولة ميدانية نفذتها الهيئة للرقابة على قطاع توزيع الكهرباء استهدفت محطات التحويل ومكاتب خدمة الجمهور التابعة لشركة كهرباء محافظة إربد، أن عملية الرقابة شملت التفتيش والتدقيق على اجراءات ومتطلبات السلامة العامة لمنظومة التوزيع، ومتابعة تقديم الخدمة في مكاتب خدمات المشتركين التابعة للشركة، بالإضافة إلى متابعة سير الأداء في محطات التحويل.

وأكد المهندس السعايدة استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء كافة الجهات المرخصة والعاملة في القطاع، للتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي كافة مناطق المملكة.

وقال ان الجولة تأتي ضمن جولات تفقدية تنفذها الهيئة للاطلاع على مدى جاهزية شركات الكهرباء لادامة تزويد الخدمة. مؤكدا ان مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة يعمل بجاهزية عالية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها مع شركات الكهرباء المعنية وعلى على مدار الساعة.

على صعيد آخر، رعى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة يوم امس الاربعاء فعالية اختتام الدورة التدريبية المنعقدة في الهيئة خلال الفترة 15-17 أيار بعنوان “متطلبات اعتماد جهات التفتيش في مجال الغاز المركزي المسال والتعريف بالمواصفات الفنية المعتمدة”.

وقال المهندس السعايدة عقب اختتام الدورة التي استمرت على مدى ثلاثة أيام أنها ركزت على جوانب التفتيش على منشآت الغاز البترولي المسال وتعزيز عمليات التفتيش والرقابة عليها ومتابعة أدائها وأي ملاحظات أثناء ممارستها النشاط للتأكد من التزامها بالعمل حسب المواصفة الفنية المعتمدة لضمان تشغيلها وعملها بصورة سليمة وآمنة وامتثالها لأحكام وشروط الرخصة الممنوحة لها.

وأكد المهندس السعايدة حرص الهيئة على مشاركة كوادرها في الدورات التدريبية المتخصصة بهدف بناء وتطوير المهارات وتعزيز القدرات بما يخدم مصلحة القطاع.

وسلم المهندس السعايدة الشهادات لموظفي الهيئة المشاركين وعددهم 13 موظفا وتم تقديمها من خلال شركة TUV Austria Hellas .