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السعودية تعلن رسمياً افتتاح ميناء نيوم…. هل يتأثر ميناء العقبة؟

17 مايو 2023
السعودية تعلن رسمياً افتتاح ميناء نيوم…. هل يتأثر ميناء العقبة؟

 

 

وطنا اليوم – أعلنت نيوم اليوم (الأربعاء) افتتاح «ميناء نيوم» أمام المستثمرين وقطاع الأعمال، واستقطاب تحالف من مجموعة شركات للبدء في أعمال المرحلة الأولى من تطوير الميناء، عبر ترسية عقود لإنشاء عدد من الرافعات المتنقلة ومحطات الحاويات وغيرها من التجهيزات.

ويقع الميناء في «أوكساچون» للصناعات المتقدمة والمستدامة، ويعد البوابة التجارية البحرية الرئيسية للدخول إلى المنطقة الشمالية الغربية من السعودية، وقد شهد الميناء العديد من أعمال التطوير منذ أن تمت عملية النقل، إذ تم تعزيز بنيته وإمكاناته لاستيعاب الحجم المتزايد للبضائع القادمة إلى نيوم، والزيادة في مناولة الحاويات والبضائع العامة.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: «سيلعب ميناء نيوم دوراً محورياً في تحقيق طموحات المملكة وتعزيز تنافسيتها التجارية، وتنوعها الاقتصادي، وتحولها لمنصة عالمية للخدمات اللوجستية والتجارة البحرية، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويمثل تطوير المرحلة الأولى من ميناء نيوم محطة رئيسية في تحقيق رؤيتنا لبناء أحد أكثر الموانئ تقدماً وكفاءة واستدامة، مع أول سلسلة توريد وشبكة لوجستية متكاملة ومؤتمتة بالكامل».

وأضاف النصر: «من خلال موقعه الإستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، وعلى تقاطع ممرات التجارة العالمية، سيكون الميناء عامل تمكين مهم لنيوم ومحفزاً للتنمية الاقتصادية على مستوى المنطقة، وقد بلغت قيمة الاستثمارات فيه حتى الآن أكثر من 7.5 مليار ريال، ومن المقرر تدشين أولى المحطات الجديدة المطورة خلال عام 2025».

من جانبه، قال المدير العام لميناء نيوم، شون كيلي: «سيشكل الميناء عاملاً مهماً في تحقيق رؤية وطموحات نيوم الاقتصادية الشاملة، وفي تنفيذ عملياتها المختلفة، لاسيما استيراد السلع والمواد خلال مرحلة التطوير»، مؤكداً أن «افتتاح الميناء يمثل خطوة بالغة الأهمية مع تسارع وتيرة الأعمال وتطوير المشاريع في جميع أنحاء نيوم».

ولتعزيز الاتصال بالأسواق العالمية، تم تدشين خدمة الحاويات الأولى في الميناء، كما أن ربط ميناء نيوم بخدمة «JEDDEX»، الخط البحري الرابط بين العديد من موانئ المنطقة، سيجعل منه أول منفذ مباشر من نيوم وإليها عبر شبكة «CMA CGM» العالمية؛ وإضافة إلى ذلك، شهد الميناء طلبات للرسو من سفن عدة وصلت دون مواعيد مسبقة تحمل شحنات وبضائع تدعم التطوير المستمر في جميع أنحاء نيوم.

وعند اكتماله، سيعمل الميناء بالطاقة المتجددة بنسبة 100% وبصافي انبعاثات صفرية، ما سيجعله أكثر الموانئ الحديثة استدامة على مستوى العالم


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