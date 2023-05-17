تراجع حالات عقر الكلاب 95% بمناطق في الزرقاء

وطنا اليوم:أعلن محافظ الزرقاء، حسن الجبور، عن تراجع نسبة العقر بفعل الكلاب الضالة في 4 مناطق مستهدفة مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز السكنية (مدينة الشرق) ومناطق بلديتي الظليل والهاشمية وقصبة الزرقاء ضمن المحافظة بنسبة بلغت 95% خلال الفترة من منتصف شهر آذار وحتى منتصف شهر أيار الحالي.

وأوضح الجبور أن هذا التراجع جاء نتيجة لتنفيذ خطة ايواء الكلاب الضالة في الزرقاء برحلتها الأولى وهي الإطعام، والتي تمت بالتعاون مع جمعية عناية للرفق بالحيوان والبيئة.

وفي هذا السياق، أكد المحافظ أن الجهود المبذولة في ابعاد الكلاب الى خارج المناطق السكنية عن طريق الاطعام أدت إلى انخفاض ملحوظ في تواجد الكلاب الضالة.

وتابع الجبور قائلاً: “الخطة التي تتضمن إطعام الكلاب ونقلها بعيداً عن المناطق السكنية ساهمت في تقليل دخول هذه الحيوانات إلى المناطق السكنية المستهدفة”. وأضاف أنه تم تطبيق الخطة في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز السكنية ومناطق بلديتي الضليل والهاشمية، وذلك بالتعاون مع إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وبلديات الضليل والهاشمية.

وأفاد الجبور أن المكافحة ضد ظاهرة الكلاب الضالة في محافظة الزرقاء ستتم عبر ثلاث مراحل تشمل الإطعام والتطعيم والإيواء، حيث تم خلال المرحلة الأولى، تحديد المناطق ذات الكثافة الأعلى للكلاب الضالة، حيث ساهمت الجهات المعنية بتقديم الدعم الفني لنقل وتجهيز الأطعمة بإشراف الجمعية.

وبينما تتواصل الجهود، أعلن الجبور أن الاستعدادات جارية حالياً للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية، التي تتضمن توفير اللقاحات اللازمة لتطعيم الحيوانات، بالإضافة إلى حقن تلك الحيوانات بشريحة ذكية خاصة للتعداد. وبدوره، أضاف رئيس جمعية عناية للرفق بالحيوان والبيئة، أحمد حسين التميمي، إلى الحديث قائلاً: تم توزيع أكثر من 58 طنًا من الأطعمة المتبقية من مصانع الأغذية والمطاعم.

وأشار التميمي إلى أن فرق الجمعية بالتعاون مع فرق بلديات الضليل والهاشمية ومنطقة مدينة الشرق تعمل على توزيع الأطعمة بشكل يومي وفقاً لمسار محدد، وذلك لضمان حصر تلك الكلاب في منطقة محددة