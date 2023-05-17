سامر المجالي واحمد ابو غزالة ونديم المعشر بين الاقوى في الشرق الاوسط

وطنا اليوم:اختارت مجلة فوربس “الشرق الاوسط”، الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، وأحمد أبو غزالة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس هيئة المديرين بشركة الأجنحة الدولية، ونديم يوسف عيسى المعشر رئيس مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للفنادق، بين أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط 2023.

يتمتع المجالي بخبرة تزيد عن 40 عامًا في قطاع الطيران. وقد تولى منصبه الحالي في عام 2021. وفي عام 2022، حققت الخطوط الجوية الملكية الأردنية إيرادات بنحو 864 مليون دولار، وبلغت أصولها مليار دولار. وبفضل شراكاتها مع 13 شركة طيران عالمية، وسعت الشركة شبكتها الجوية لأكثر من ألف مطار في 170 دولة.

وفي مارس/ آذار 2023، أعلنت الشركة عن خط مباشر جديد بين عمان الأردن وستوكهولم السويد. أسس المجالي شركة (Plane Vision) للاستشارات الاستراتيجية المؤسسية والإدارية في البحرين عام 2019. وعمل سابقًا في شركة (Alton Aviation Consultancy) في نيويورك ودبلن، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة طيران السعودية الخليجية في الفترة بين عامي 2013 و2019.

أحمد أبو غزالةتولى أبو غزالة منصبه الحالي في عام 2003. ولدى شركة الأجنحة الدولية شركات تابعة بينها: شركة الأجنحة العربية (Arab Wings) وشركة أجنحة الخليج (Gulf Wings) وكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني، وأكاديمية الطيران الملكية الأردنية. تملك شركة الأجنحة العربية أسطولًا يتكون من 18 طائرة، يعمل لديها74 فردًا في طواقم الطائرات، كما تسير رحلات إلى 200 وجهة. ويشغل أبو غزالة عضوية مجالس إدارة شركة (Fresh Del Monte Produce) ومؤسسة الملكة رانيا، ومنظمة إنديفر الأردن، ومجلس أمناء المركز الأميركي للأبحاث، ومجلس الاستثمار الأردني. كذلك أسس أبو غزالة مستشفى العبدلي في عمّان بالأردن، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي فيها، ويتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الكابلات المتحدة.

نديم يوسف عيسى المعشر رئيس مجلس ادارة الشركة العربية الدولية للفنادق

تمتلك الشركة العربية الدولية للفنادق وتدير فندق ماريوت عمّان، ولديها أسهم في العديد من شركات الضيافة الأخرى، منها: 35.5 % من شركة الأعمال السياحية، التي تملك منتجع ونادي صحي ماريوت البحرالميت وفندق ماريوت البتراء. كما لدى الشركة العربية الدولية للفنادق حصة تبلغ 26.9% في الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، التي تملك فندق شيراتون عمَّان النبيل. يشغل المعشر أيضًا مناصب أخرى منها: رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية.

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كما اختارت المجلة، نديم يوسف عيسى المعشر، رئيس مجلس الإدارة فيالشركة العربية الدولية للفنادق، ضمن القائمة.

وتمتلك الشركة العربية الدولية للفنادق وتدير فندق ماريوت عمّان، ولديها أسهم في العديد من شركات الضيافة الأخرى، منها: 35.5 % من شركة الأعمال السياحية، التي تملك منتجع ونادي صحي ماريوت البحرالميت وفندق ماريوت البتراء. كما لدى الشركة العربية الدولية للفنادق حصة تبلغ 26.9% في الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، التي تملك فندق شيراتون عمَّان النبيل. يشغل المعشر أيضًا مناصب أخرى منها: رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية.

واختارت أحمد أبو غزالة، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس هيئة المديرين لشركة الأجنحة الدولية، ضمن القائمة.

وتولى أبو غزالة منصبه الحالي في عام 2003. ولدى شركة الأجنحة الدولية شركات تابعة بينها: شركة الأجنحة العربية (Arab Wings) وشركة أجنحة الخليج (Gulf Wings) وكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني، وأكاديمية الطيران الملكية الأردنية. تملك شركة الأجنحة العربية أسطولًا يتكون من 18 طائرة، يعمل لديها74 فردًا في طواقم الطائرات، كما تسير رحلات إلى 200 وجهة. ويشغل أبو غزالة عضوية مجالس إدارة شركة (Fresh Del Monte Produce) ومؤسسة الملكة رانيا، ومنظمة إنديفر الأردن، ومجلس أمناء المركز الأميركي للأبحاث، ومجلس الاستثمار الأردني. كذلك أسس أبو غزالة مستشفى العبدلي في عمّان بالأردن، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي فيها، ويتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الكابلات المتحدة