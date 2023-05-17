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أم وجدة تعتديان على مدرسة إثر مشاجرة طالبتين في الزرقاء

17 مايو 2023
أم وجدة تعتديان على مدرسة إثر مشاجرة طالبتين في الزرقاء

وطنا اليوم:حدثت مشاجرة بين طالبتين في ساحة مدرسة رملة بنت ابي سفيان الأساسية بجبل طارق في الزرقاء،الأربعاء.
ووصلت المشاجرة بين الطالبتين إلى إدارة المدرسة، وتبين أن الطالبة التي إفتعلت المشكلة لديها خمس انذارات ، ويعرف أنها مفتعلة للمشاكل.
وأوضح شاهد عيان ، أن إدارة المدرسة استدعت ولي امرها بعد الخلاف مع الطالبة، وحضر كل من جدة الطالبة وأمها وهن يهددن بمنصبهن وأنهما من عائلة كبير في الأردن ويجب الحذر منهن.
ولم تكتفيا بالتهديد بل أقدما على اقتحام المدرسة والاعتداء على الكادر الإداري ، والاعتداء على 7 طالبات في المدرسة.
وقال الشاهد الذي تواجد في المدرسة إنهن تسببن بإصابات وكدمات للطالبات، وكانت والدة الطالبة تحمل بيدها عبوة من حديد اعوجت من كثر ضرب الطالبات.
وأضاف أن الاعتداء وصل إلى المعلمات اللواتي طالهن نصيب من الأذى والعنف اللفظي والجسدي في حرم المدرسة.
بدوره، أوضح مدير تربية الزرقاء الأولى د. أحمد العياصرة أن خلافا وقع بين طالبتين في الساحة وتطور شجار وعلى إثر ذلك حضرت والدة الطالبة وقامت بالصراخ على المعلمات داخل المدرسة.
وأضاف العياصرة بأنه تم اجراء اللازم بخصوص الطالبة وولية أمرها التي حضرت إلى المدرسة وتم مخاطبة الجهات الرسمية لاستكمال الإجراءات


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