إصابة 11 شخص بحريق شقة في العاصمة عمان

وطنا اليوم:قال مصدر أمني، إن كوادر الاطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان تعاملت مع حريق شب داخل احدى الشقق بمنطقة الهاشمي الشمالي،الأربعاء .

وبين المصدر أنه نتج عن الحريق إصابة 11 شخص بضيق في التنفس اثر استنشاقهم الغازات المنبعثة عن الحريق ، حيث عملت فرق الاطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الاولية اللازمة للمصابين ونقلهم الى مستشفى الامير حمزه الحكومي ،والاصابات قيد العلاج .

وأضاف الامصدر أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ما هي أسباب الحريق الذي وقع