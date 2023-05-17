بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إصابة 11 شخص بحريق شقة في العاصمة عمان

17 مايو 2023
إصابة 11 شخص بحريق شقة في العاصمة عمان

وطنا اليوم:قال مصدر أمني، إن كوادر الاطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان تعاملت مع حريق شب داخل احدى الشقق بمنطقة الهاشمي الشمالي،الأربعاء .
وبين المصدر أنه نتج عن الحريق إصابة 11 شخص بضيق في التنفس اثر استنشاقهم الغازات المنبعثة عن الحريق ، حيث عملت فرق الاطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الاولية اللازمة للمصابين ونقلهم الى مستشفى الامير حمزه الحكومي ،والاصابات قيد العلاج .
وأضاف الامصدر أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ما هي أسباب الحريق الذي وقع


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:22

“سابقة خطيرة”…تحايل على القانون يحرم عمال مصنع غذائي من حقوقهم

13:54

وزير المالية : الالتزام بعدم رفع الضرائب هو تعهد أردني بحت

13:45

جيدكو تساهم بتجهيز استراحة لقلعة مكاور

13:39

استخراج 826 حبة كبتاجون من أمعاء مسافر قبل دخوله السعودية

12:43

الإفتاء الاردنية توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

12:27

زين شريكاً استراتيجياً لمؤتمر العقبة للتأمين بحضور 1500 مشارِك من دول عربية وأجنبية

12:24

مدينة أمريكية تحت إدارة عربية بالكامل

12:20

الأردن يدين اقتحام أعضاء من الحكومة الإسرائيلية والكنيست للأقصى

12:13

حزب المستقبل والحياة الأردني ينتخب مجلس ادارة فرع البلقاء

12:09

العجارمة يرعى احتفال مديرية قصبة عمان بيوم الاستقلال

12:00

معارك ضارية وقصف بالطيران جنوب الخرطوم

11:46

الصفدي: الأردن يتعامل مع تهديد المخدرات بما يفضي إلى إنهائه بالكامل

وفيات

وفيات الخميس 18-5-2023تنويه من المحامي هارون الطورة بخصوص مكان تقبل العزاء بوفاة والدتهوفيات الأربعاء 17-5-2023تعزية ومواساة الى عشيرة الطورة الكراموفيات الثلاثاء 16-5-2023